Türk havacılık tarihinde bir ilk! "Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi

Türk havacılık tarihinde bugün bir ilk yaşandı. İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. ASAM Başkanı - Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.