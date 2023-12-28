29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk havacılık tarihinde bir ilk! "Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi

Türk havacılık tarihinde bir ilk! "Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2023 23:35
Türk havacılık tarihinde bugün bir ilk yaşandı. İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. ASAM Başkanı - Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hayalet Uçak ANKA-3 A Haber’de değerlendirildi
"Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan anlamlı çağrı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan anlamlı çağrı
’Garson’ şifresi kırıldı!
'Garson' şifresi kırıldı!
Emniyette FETÖ operasyonu!
Emniyette FETÖ operasyonu!
PKK saldırılarında aynı model silah detayı!
PKK saldırılarında aynı model silah detayı!
Şehit haberlerinin gizlendiği iddialarına yanıt!
Şehit haberlerinin gizlendiği iddialarına yanıt!
ANKA-3 ilk kez havalandı
ANKA-3 ilk kez havalandı
Savunma sanayinde tarihi gün!
Savunma sanayinde tarihi gün!
ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı
ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı
Che Guevara’nın kızından Gazze’deki zulme tepki
Che Guevara’nın kızından Gazze’deki zulme tepki
Güney Amerika’da göçmen krizi büyüyor!
Güney Amerika'da göçmen krizi büyüyor!
Seçmen listeleri ne zaman asılacak?
Seçmen listeleri ne zaman asılacak?
Daha Fazla Video Göster