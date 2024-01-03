Türk edebiyatının Monna Rosası! Yıllar sonra ilk kez konuştu

Sezai Karakoç onun için Türk edebiyatının en güzel aşk şiirlerinden birini yazdı. Cemal Süreya ise uğruna soyadından bir harf eksiltti. Türk edebiyatının Monna Rosası yani Muazzez Akkaya yıllar sonra sessizliğini bozdu. İşte tüm detaylar….

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