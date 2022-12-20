20 Aralık 2022, Salı
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Türk dünyasının izleri bu sergide! Kaftanlar, kılıçlar, yay ve oklar
Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli liderliğinde çeyrek asrı geride bıraktı. 25 yılda Bahçeli'ye takdim edilen hediyeler Genel Merkez’de sergileniyor. A Haber ekibinden Filiz Uçan Savaş, Türk dünyasının izlerini taşıyan o sergiden detayları aktardı.
MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'ye takdim edilen hediyeler sergide halk ile buluşturuluyor. Devlet Bahçeli köstekli saat ve 'klasik' tutkusu dikkat çekiyor. 2012'de açılan sergide Türk dünyasından izler dikkat çekiyor Salonun bir bölümü de Türk dünyası çalgılarına ayrılmış.