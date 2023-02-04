04 Şubat 2023, Cumartesi
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Türk dünyası İstiklal’de buluştu! 9 ülkenin fotoğraf sanatçısı İstanbul’da buluştu
Türk dünyasından 9 ülkenin fotoğraf sanatçısının çektiği fotoğraflar "Türk Dünyası İstiklal’de" isimli sergide buluştu. Serginin açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki konsoloslukların kapatılması konusunda konuştu. Teröristlerin istedikleri korku ortamın oluşturulamayacağını söyledi.