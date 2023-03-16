Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardıma ilk koşanların Türk Dünyası olduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız" ifadelerini kulandı.

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