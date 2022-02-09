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Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı! Aksakallılar Heyeti Başkanı Binalı Yıldırım’dan açıklamalar

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Giriş: 09.02.2022 16:26
TDT 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'da başladı. Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Beklentimiz Türkmenistan’ın tam üyeliğe geçiş yapması” dedi. "İstanbul zirvesinde Türk dünyasının işbirliği artmıştır." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir." şeklinde konuştu.
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