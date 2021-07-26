26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Tunus'taki darbeye tepki! Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.