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Tunus'taki darbeye tepki! Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 12:18
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta kalkışılan darbe girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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Tunus'taki darbeye tepki
Tunus'taki darbeye tepki
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