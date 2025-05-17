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TSK’nın komando köpekleri Mehmetçik’le yan yana vatanı savunuyor

TSK'nın komando köpekleri Mehmetçik'le yan yana vatanı savunuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.05.2025 10:35
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda fayda sağlayan eğitimli köpekler, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda özel yöntemlerle eğitiliyor. Toplam 12 farklı ırktan köpek, mayın arama, narkotik ve devriye görevi gibi birçok noktada Kahraman Mehmetçik'e yardımcı oluyor.
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TSK’nın komando köpekleri Mehmetçik’le yan yana vatanı savunuyor
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