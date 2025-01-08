08 Ocak 2025, Çarşamba

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Trump’ın mesajları ne anlama geliyor?

Trump'ın mesajları ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 08.01.2025 14:13
Güncelleme:08.01.2025 14:14
Donald Trump, ABD'nin seçilmiş başkanı olarak Kanada'nın 51. eyalet olarak ülkeye katılmasını önerdiği bir haritayı, Truth Social'daki sosyal medya hesabından paylaştı. Bu haritada Trump Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösterirken 'Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?' dedi. Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau bu durumun imkansız olduğunu belirtti.
Trump’ın mesajları ne anlama geliyor?
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Trump'ın mesajları ne anlama geliyor?
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