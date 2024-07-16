Trump'a suikast girişiminde gizli servis izi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı keskin nişancı analizi

Donald Trump'a suikast girişimi öncesi güvenlik açığı mı vardı? Güvenlik çemberi nereden başlamalıydı? Suikast girişiminde gizli servis izi mi? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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