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Trump'a suikast girişiminde gizli servis izi mi? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı keskin nişancı analizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 12:02
Donald Trump'a suikast girişimi öncesi güvenlik açığı mı vardı? Güvenlik çemberi nereden başlamalıydı? Suikast girişiminde gizli servis izi mi? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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