24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu! Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu trafiğe kapandı

Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu! Beylikdüzü-Büyükçekmece arası E-5 Karayolu trafiğe kapandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 17:37
Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada; 'Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmeyecek' dedi.
Trakya’dan İstanbul’a girişler durdu
Trakya'dan İstanbul'a girişler durdu
Türkiye kar altında!
Türkiye kar altında!
İstanbul kar altında!
İstanbul kar altında!
40 araç birbirine girdi
40 araç birbirine girdi
Karda kayan araç nasıl durdurulur?
Karda kayan araç nasıl durdurulur?
İstanbul’da mesai değişti!
İstanbul'da mesai değişti!
CHP’li belediyelerde rüşvet
CHP’li belediyelerde rüşvet
Yeni fezleke TBMM’de
Yeni fezleke TBMM'de
Firari FETÖ’cülerin dönüş hayali!
Firari FETÖ’cülerin dönüş hayali!
AK Parti MYK’nın gündemi ne?
AK Parti MYK’nın gündemi ne?
Suikastların yılı 1993’te neler yaşandı?
Suikastların yılı 1993’te neler yaşandı?
Sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor
Sert tepki: Seçenlere de hakaret ediyor
Daha Fazla Video Göster