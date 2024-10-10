Topyekün bir milletin zaferi: Kurtuluş Savaşı! İç cephe nerede?

Son dönemde Türkiye'deki iç cepheye yönelik saldırıların yoğunlaştığı görülüyor. Peki göçmenler, Kürt ve Alevi meselesi gibi hassas konulara dokunularak ne yapılmak isteniyor? Bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz geliyor ekranlara...

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