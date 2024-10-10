10 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Topyekün bir milletin zaferi: Kurtuluş Savaşı! İç cephe nerede?

Topyekün bir milletin zaferi: Kurtuluş Savaşı! İç cephe nerede?

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2024 15:25
Son dönemde Türkiye'deki iç cepheye yönelik saldırıların yoğunlaştığı görülüyor. Peki göçmenler, Kürt ve Alevi meselesi gibi hassas konulara dokunularak ne yapılmak isteniyor? Bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz geliyor ekranlara...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Topyekün bir milletin zaferi: Kurtuluş Savaşı!
Topyekün bir milletin zaferi: Kurtuluş Savaşı!
Deprem bölgesinde konut seferberliği!
Deprem bölgesinde konut seferberliği!
BM İsrail’in hedefinde
"BM İsrail’in hedefinde"
İsrail BM barış gücüne ateş açtı
İsrail BM barış gücüne ateş açtı
Katiller mültecilerin kaldığı oteli vurdu
Katiller mültecilerin kaldığı oteli vurdu
Başkan Erdoğan’da Arnavutluk’ta
Başkan Erdoğan'da Arnavutluk'ta
İsrail Türkiye için tehdit mi?
İsrail Türkiye için tehdit mi?
Narin’in mezarı yeniden açıldı
Narin'in mezarı yeniden açıldı
İyi hal indirimi kalacak mı?
İyi hal indirimi kalacak mı?
A Haber Rojin’in son görüldüğü noktada
A Haber Rojin’in son görüldüğü noktada
Örnekler mezara geri konuldu
Örnekler mezara geri konuldu
Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit şehidine veda
Daha Fazla Video Göster