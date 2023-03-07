TOKİ arsa ve ev projesinde kuralar ne zaman çekilecek? İlk Evim İlk İş Yerim projesinde il il kura tarihleri

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığı ile hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsam" projelerinde kura çekim tarihleri belli oldu.