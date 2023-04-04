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Togg'da ikinci teslimat! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Togg'u teslim aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2023 15:39
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.
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