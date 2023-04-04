04 Nisan 2023, Salı
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Togg'da ikinci teslimat! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Togg'u teslim aldı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.