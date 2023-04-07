07 Nisan 2023, Cuma
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TİP'li vekil Seda Kadıgil'den Diyanet ve İmam Hatip okullarına alçak sözler! Kin ve nefret kustu: Kapatılsın
Türkiye İşçi Partisi milletvekili Seda Kadıgil, İslam'a ve Müslümanlara olan kinini ve nefretini bir kez daha kustu. Geçtiğimiz yıl da Diyanet ve İmam Hatip Liselerinin kapatılmasını savunan TİP'li vekil, bugün sözlerinde daha da ileriye giderek büyük bir skandala imza attı. Katıldığı bir Youtube kanalında, kendi yaşadığı toplumun inanç esaslarına saygı duymak yerine "nefret" içeren söylemlerde bulunan Kadıgil "Ben tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını, yerine tüm inançlara saygılı bir İnanç Başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım." dedi. TİP'li vekil Kadıgil'in hedef tahtası haline getirdiği ikinci konu ise İmam Hatip Liseleri. Büyük öfke patlaması geçiren Kadıgil açılan İmam Hatip okulları yüzünden çocukların gidecek okul bulamadığı yalanını söyleyerek büyük tepki çekti.