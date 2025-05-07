07 Mayıs 2025, Çarşamba
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THY ve Rolls-Royce ortaklığında motor bakım merkezi açılıyor
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumunu güçlendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ile yapılan iş birliği kapsamında, İstanbul Havalimanı’nda son teknolojiye sahip lisanslı bir motor bakım tesisi kurulacak.