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THY ve Rolls-Royce ortaklığında motor bakım merkezi açılıyor

THY ve Rolls-Royce ortaklığında motor bakım merkezi açılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.05.2025 15:13
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., uçak bakım ve onarım sektöründeki lider konumunu güçlendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. Dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Rolls-Royce ile yapılan iş birliği kapsamında, İstanbul Havalimanı’nda son teknolojiye sahip lisanslı bir motor bakım tesisi kurulacak.
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THY ve Rolls-Royce ortaklığında motor bakım merkezi açılıyor
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