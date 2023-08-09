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THY Nijer'deki Türk vatandaşlarını özel uçuşla Türkiye'ye getiriyor

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Giriş: 09.08.2023 00:48
TÜRK Hava Yolları(THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getiriyor.
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