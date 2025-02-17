The Economıst Türk yargısını hedef aldı

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bilinen 'The Economist' dergisi yeni bir skandala imza attı. Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine yalan ve iftiralarla dolu bir haber yapan dergi, yargının verdiği kararlara alçakça saldırdı.Londra'ya gidiyoruz, A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.