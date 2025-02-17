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The Economıst Türk yargısını hedef aldı

The Economıst Türk yargısını hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 15:51
Güncelleme:17.02.2025 15:52
Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bilinen 'The Economist' dergisi yeni bir skandala imza attı. Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine yalan ve iftiralarla dolu bir haber yapan dergi, yargının verdiği kararlara alçakça saldırdı.Londra'ya gidiyoruz, A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
The Economıst Türk yargısını hedef aldı
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