26 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK kendini ne zaman feshedecek?
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK kendini ne zaman feshedecek?

Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK kendini ne zaman feshedecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2025 15:17
Siyaset kulislerinde PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu ay sonunu işaret eden açıklamaları ile gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK kendini ne zaman feshedecek?
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta!
Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta!
İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama!
İran'ın en büyük limanında şiddetli patlama!
Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti!
Hürjet’in ilk uçuşunun üstünden 2 yıl geçti!
Yapı sağlığı izleme sistemi nedir?
Yapı sağlığı izleme sistemi nedir?
İBB operasyonu! Kolilerde mermiler bulundu!
İBB operasyonu! Kolilerde mermiler bulundu!
Avrasya Tüneli’nde deprem tedbirleri neler?
Avrasya Tüneli’nde deprem tedbirleri neler?
İBB’ye yönelik yeni operasyon! 47 adreste arama
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 adreste arama
CHP’lilerin sütyenli erkek provokasyonu!
CHP'lilerin sütyenli erkek provokasyonu!
İlim Yayma Cemiyeti gönül hareketidir
"İlim Yayma Cemiyeti gönül hareketidir"
Büyük Marmara depremi geçti mi?
Büyük Marmara depremi geçti mi?
İmamoğlu’nun bantçı koruması gözaltında
İmamoğlu’nun bantçı koruması gözaltında
Time’a konuştu! Rümeysa Öztürk açıklaması
Time’a konuştu! Rümeysa Öztürk açıklaması
Daha Fazla Video Göster