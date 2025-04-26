Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK kendini ne zaman feshedecek?

Siyaset kulislerinde PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu ay sonunu işaret eden açıklamaları ile gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.

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