Terörden arındırılan Cudi Dağı Milli Park olacak

Şırnak’ın Cudi Dağı'nın, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenmesiyle bölge turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Cudi Dağı'nda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan bölgelerin tanıtılması, turizmin canlandırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, bölgedeki alanların Milli Park ilan edilip korunması için hazırladı.