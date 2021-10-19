Tepki çeken "Osman Kavala" çağrısı! A Haber'de sert tepki: Derin Avrupa ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatma hareketi devam ediyor

Türkiye'nin önünü kesme projesi olan Gezi kalkışması ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için ABD öncülüğündeki yabancı ülkelerden skandal bir çağrı yapıldı. Eski Bakan Bülent Akarcalı ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eski Bakan Bülent Akarcalı: Tamamen haddini bilmemektir. Dışişleri Bakanlığı'nın bunları çağrışması çok yerinde olmuştur. Kendilerine sömürge valileri olmadıklarını hatırlatmak gerekir. Yapılan Türkiye'ye doğrudan doğruya bir müdahaledir. Bu şekilde görüş belirtmeleri suçtur. Ama diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için üzerlerine hukuken gidilmez. Bunlar ilk yaptıkları iş değildir. Bunların diplomaside yeri yoktur. Türkiye'deki bütün düşüncü kuruluşlarının, üniversitelerin, siyasi partilerin çok ciddi şekilde tepki koyması gerekir. Muhalefetten beklenecek olan şudur 'Sizin ne haddinize böyle bir işi yapmak eğer söylenecek bir laf varsa biz söyleriz' demektir. Bu da Osman Kavala'nın nasıl kullanıldığını gösteriyor. Osman'ı kimler kullandı kimler manipüle etti onların arkasına gitmek lazım. 10 tane büyükelçi de bu faillerden olduklarını göstermektedir. Suç ortağı olduklarını göstermektedir. Türkiye'yi karıştıran her olaya destek çıkan bu ülkelere Türkiye'nin tümüyle başta muhalefet partileri olmak üzere çok ciddi bir ders vermek gerekir.

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Avrupa'nın ciğerini bilen bir gazeteciyim. Bunların Avrupa ve Amerika'nın insanlık sicili bozuktur. Bunlar küstahtır, vicdansızdır, bunlar haddini bilmez sömürgeci ülkelerdir. İnsan kanı akıtmaktan zevk duyan ülkelerdir. Yaptıkları bu hareketleri her halükarda şiddetle kınamamız lazım. Derin Avrupa ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik kuşatma hareketi devam ediyor. Bu bir kontrollü kaos. Türkiye'nin yer aldığı yeni küresel aktör gücünü kabul edemiyor. Çünkü masada onların oyunlarını bozan bir Türkiye var. Bütün planlarını paçavraya çevirdik. Bu yaptıkları küstahlıktır hazımsızlıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden beri derin Avrupa'Nın ABD'nin sufleleriyle hareket eder.