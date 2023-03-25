Tele 1'de 28 Şubat zihniyeti hortladı! İmam Hatip düşmanlığı skandal sözler

Tele 1 ekranlarında yeni bir skandal yaşandı. Özdemir İnce isimli şair, imam hatipleri hedef aldı, "İmam hatiplerin tek amacı camilere din adamı yetiştirmektir. Üniversiteye girme hakları yok. Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz." dedi. Programın sunucusu Namık Koçak da, bu skandal sözlere destek verdi.