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"Telafi desteği" neleri içeriyor? Deprem bölgesinde mazot ve gübre desteği nakit ödenecek

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Giriş: 22.02.2023 12:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde hayvan yetiştiricileri için "Telafi desteği"ni açıklamasının ardından Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, bu destekle beraber hayvancılık yeniden ayağa kalkacak dedi. Peki "Telafi desteği" neleri içeriyor? İşte detaylar...
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