TCG Anadolu zafer yolculuğunda! Başkan Erdoğan’dan özel paylaşım

Yerli ve milli TCG Anadolu, 350 gençle Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolcuğuna çıktı. Gençlere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Savunma Sanayii'ndeki atılımlarına dikkati çekti, "Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz filomuzla kahraman ordumuz, sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir" ifadesini kullandı.

