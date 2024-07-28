28 Temmuz 2024, Pazar
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TBMM'de yumruklar havada uçuştu!
TBMM Genel Kurulu’nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Partili Yenişehirlioğlu’nun konuşmasını bitirmesinin ardından CHP ve DEM sıralarından gelen tepkilerden sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.