28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
TBMM'de yumruklar havada uçuştu!

TBMM'de yumruklar havada uçuştu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2024 22:48
TBMM Genel Kurulu’nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. TBMM Genel Kurulu'nda, AK Partili Yenişehirlioğlu’nun konuşmasını bitirmesinin ardından CHP ve DEM sıralarından gelen tepkilerden sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de yumruklar havada uçuştu!
TBMM'de yumruklar havada uçuştu!
Prim borcunu ödemeyen belediyelere icra gelecek!
"Prim borcunu ödemeyen belediyelere icra gelecek!"
Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret etti!
Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret etti!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
DEM Parti’liler TBMM’de LGBT sapkınlığını savundular!
DEM Parti'liler TBMM'de LGBT sapkınlığını savundular!
İstihbarat çalışan akademisyenler buluştu! MİT Akademisi Başkanı Köse toplantıda konuştu
İstihbarat çalışan akademisyenler buluştu! MİT Akademisi Başkanı Köse toplantıda konuştu
Sahipsiz köpek teklifi TBMM’de
Sahipsiz köpek teklifi TBMM'de
HÜRJET İstanbul semalarında
HÜRJET İstanbul semalarında
2 ilde terör soruşturması
2 ilde terör soruşturması
A Haber ekibi Lübnan’da
A Haber ekibi Lübnan'da
Memlekette komşu ziyareti
Memlekette komşu ziyareti
Başkan Erdoğan Rize’de komşularını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster