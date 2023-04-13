13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi

TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 09:20
CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz'ın TBMM'de maaş skandalı ortaya çıktı. Yavuzyılmaz'ın Meclis'teki 3 danışman hakkından birini amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'i yaparak kullandığı, yetmezmiş gibi maaşını da kendisinin aldığı belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siber dolandırıcılık operasyonu!
Siber dolandırıcılık operasyonu!
TBMM’de maaş skandalı
TBMM’de maaş skandalı
VAV TV 2 yaşında!
VAV TV 2 yaşında!
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Diyarbakır’da 621 konteyner yerleştirildi!
Diyarbakır'da 621 konteyner yerleştirildi!
Kumpasçı Ekrem bu evde saklanıyor!
Kumpasçı Ekrem bu evde saklanıyor!
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Gaziantep’te kökünü kurtarma operasyonu
Gaziantep'te kökünü kurtarma operasyonu
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster