TBMM’de korsan ’Can Atalay’ kararını okutmuştu! 2024 yerine geçersiz 2023 kararını okumuş

CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis kürsüsünden korsan şekilde okuttuğu Can Atalay kararının, yanlış bir karar metni olduğu ortaya çıktı. Karaca'nın okuttuğu kararın 2023 tarihli olduğu anlaşıldı. Söz konusu karar, AYM içtihatlarına göre yok hükmünde sayılıyor.

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