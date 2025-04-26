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TBMM’de korsan ’Can Atalay’ kararını okutmuştu! 2024 yerine geçersiz 2023 kararını okumuş

TBMM'de korsan 'Can Atalay' kararını okutmuştu! 2024 yerine geçersiz 2023 kararını okumuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 21:46
CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Meclis kürsüsünden korsan şekilde okuttuğu Can Atalay kararının, yanlış bir karar metni olduğu ortaya çıktı. Karaca'nın okuttuğu kararın 2023 tarihli olduğu anlaşıldı. Söz konusu karar, AYM içtihatlarına göre yok hükmünde sayılıyor.
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TBMM’de korsan ’Can Atalay’ kararını okutmuştu! 2024 yerine geçersiz 2023 kararını okumuş
TBMM’de korsan ’Can Atalay’ kararını okutmuştu!
TBMM'de korsan 'Can Atalay' kararını okutmuştu!
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