Tayfun balistik füze ile sınıf atlanacak! Milli teknoloji hamlesinde sırada ne var?

Yerli ve milli en uzun menzilli füze olarak bilinen Tayfun balistik füzesiyle birlikte Türkiye gücüne güç katacak. Askeri alandaki "süper güç" konumunu kuvvetlendirecek. Bin kilometre menzilli tayfun füzesi ile birlikte kıtalararası dengeler değişecek. Güvenlik güçlerinin caydırıcı gücünü artırmak ve sürdürülebilir refah artışı sağlamak üzere savunma sanayisi teknolojisindeki atılımlar önümüzdeki dönemde de sürdürülecek. Peki onlar neler? İşte tüm detaylar

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