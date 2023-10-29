Tarihi konuşmayı canlı takip ettiler! Filistin mitingi böyle takip edildi

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki tarihi konuşmasını, Filistinliler de can kulağıyla takip etti. A Haber ekibinden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan Kudüs sokaklarında Filistinlere mikrofon uzattı. Duygular ortaktı.

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