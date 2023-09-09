Tapu işlemi yaparken dikkat! Kişisel bilginin çalınmaması için ne yapmalı?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kişisel bilgilerin çalındığına dair sahte mesajlar gittiğine yönelik şikayetler üzerine, internet sayfalarına yönelik yasal girişimde bulundu. Peki tapu işlemlerinde kişisel bilgilerin çalınmaması için ne yapılabilir?

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