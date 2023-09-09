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Tapu işlemi yaparken dikkat! Kişisel bilginin çalınmaması için ne yapmalı?

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Giriş: 09.09.2023 17:17
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kişisel bilgilerin çalındığına dair sahte mesajlar gittiğine yönelik şikayetler üzerine, internet sayfalarına yönelik yasal girişimde bulundu. Peki tapu işlemlerinde kişisel bilgilerin çalınmaması için ne yapılabilir?
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Tapu işlemi yaparken dikkat!
Tapu işlemi yaparken dikkat!
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