Mekke Savunma İttifakı üyeleri Tahran yolunda! İran'la kritik görüşmede neler konuşulacak?

Orta Doğu'da diplomasi trafiği hız kazanıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin 26 Ekim Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel güvenlik ve koordinasyonun ele alınacağı belirtilirken, İran'ın Mekke Savunma İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusu gündeme geldi. Mısır'da ise Suudi Arabistan'a askeri destek konusunda parlamentodaki süreç dikkat çekiyor.