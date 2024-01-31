Taciz ateşi açan 13 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 13 PKK'lı terörist öldürüldü.

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