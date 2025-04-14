14 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suudilerden kaçak hac önlemi! Hac vizesi zorunlu oldu
Suudilerden kaçak hac önlemi! Hac vizesi zorunlu oldu

Suudilerden kaçak hac önlemi! Hac vizesi zorunlu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2025 13:06
Hac ve umreye gidecekler için önemli bir karar geldi. Suudi Arabistan yönetimi kutsal topraklara kaçak ziyaretleri engellemek için düğmeye bastı. 29 Nisan'dan itibaren Mekke ve Medine'ye hac vizesi dışında herhangi bir vizeyle girilemeyecek. Umre vizeleri de 10 Haziran'a kadar durduruldu. İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suudilerden kaçak hac önlemi! Hac vizesi zorunlu oldu
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
Suudilerden kaçak hac önlemi!
Suudilerden kaçak hac önlemi!
Türkiye’ye F-35 satışı Alman basınında
Türkiye'ye F-35 satışı Alman basınında
İki il arasına Süper Hızlı trende sona doğru
İki il arasına "Süper Hızlı" trende sona doğru
Bakan Tunç DEM Parti heyeti ile görüşecek
Bakan Tunç DEM Parti heyeti ile görüşecek
Antalya’dan dünyaya verilen mesajlar
Antalya’dan dünyaya verilen mesajlar
Dünyaya verdiği mesajlar kitaplaştırıldı
Dünyaya verdiği mesajlar kitaplaştırıldı
15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Çankaya’da sokaklar çöp yığınına döndü!
Çankaya’da sokaklar çöp yığınına döndü!
Özel’den İmamoğlu’na karşı hamle!
Özel’den İmamoğlu’na karşı hamle!
Sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
Sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü
Tutuklu sanıklar adliyeye sevk edildi
Tutuklu sanıklar adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster