Suudilerden kaçak hac önlemi! Hac vizesi zorunlu oldu

Hac ve umreye gidecekler için önemli bir karar geldi. Suudi Arabistan yönetimi kutsal topraklara kaçak ziyaretleri engellemek için düğmeye bastı. 29 Nisan'dan itibaren Mekke ve Medine'ye hac vizesi dışında herhangi bir vizeyle girilemeyecek. Umre vizeleri de 10 Haziran'a kadar durduruldu. İşte ayrıntılar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN