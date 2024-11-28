Suriye’de Halep savaşı! Rejim Halep’i kaybederse ne olur? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Suriye'de Esad rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor. HTŞ güçlerine Suriye hava kuvvetleri ve Suriye'nin müttefiği Rusya da karşılık veriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son notlarını sıcak bölgeden aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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