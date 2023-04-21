Sultanahmet Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan'dan muhalefetin Diyanet İşleri açıklamasına tepki

Sultanahmet Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cuma namazının ardından ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona Diyanet tepkisi gösterirken, "Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz." dedi.

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