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07.01.2020

Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı! Ölen ve yaralananlar var

Geçtiğimiz cuma günü öldürülen Kasım Süleymani'nin naaşı, bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı. Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Törende yaşanan izdiham nedeniyle defin işlemi ertelendi.

Geçtiğimiz cuma günü öldürülen Kasım Süleymani'nin naaşı, bugün defnedileceği yer olan memleketine ulaştı. Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Törende yaşanan izdiham nedeniyle defin işlemi ertelendi.

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