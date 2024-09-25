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Suç makinesi Yunus Emre Geçti neden dışarıdaydı?

Suç makinesi Yunus Emre Geçti neden dışarıdaydı?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:15
19 yaşında bir suç makinesine dönüşen Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki gencecik polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Şehidimiz gözyaşları eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı. Geride ise sorular kaldı. Akıllarda en büyük soru; suç makinesi nasıl serbest kalmıştı? Nasıl elini kolunu sallayarak aramızda dolaştı? Ceza hukukçuları, polisler, işin uzmanları bu soruyu tartışıyor. ATV Haber de onlara yöneltti aynı soruyu. Bakın ne dediler.
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