25 Eylül 2024, Çarşamba
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Suç makinesi Yunus Emre Geçti neden dışarıdaydı?
19 yaşında bir suç makinesine dönüşen Yunus Emre Geçti, 27 yaşındaki gencecik polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Şehidimiz gözyaşları eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı. Geride ise sorular kaldı. Akıllarda en büyük soru; suç makinesi nasıl serbest kalmıştı? Nasıl elini kolunu sallayarak aramızda dolaştı? Ceza hukukçuları, polisler, işin uzmanları bu soruyu tartışıyor. ATV Haber de onlara yöneltti aynı soruyu. Bakın ne dediler.