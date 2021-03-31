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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Sözcü Gazetesi araştırmadan haber yaptı! Saygı Öztürk'ün irtica iddiası da yalanlandı Giriş: 31.03.2021 09:30 Güncelleme:31.03.2021 09:38 Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yine algı operasyonuna imza attı. Öztürk, köşe yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün adının, askeri kurs yönergelerinden çıkarıldığını iddia etti. Ancak çok geçmeden bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. DİĞER