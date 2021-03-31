Sözcü Gazetesi araştırmadan haber yaptı! Saygı Öztürk'ün irtica iddiası da yalanlandı

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yine algı operasyonuna imza attı. Öztürk, köşe yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün adının, askeri kurs yönergelerinden çıkarıldığını iddia etti. Ancak çok geçmeden bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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