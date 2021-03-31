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Sözcü Gazetesi araştırmadan haber yaptı! Saygı Öztürk'ün irtica iddiası da yalanlandı

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Giriş: 31.03.2021 09:30
Güncelleme:31.03.2021 09:38
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yine algı operasyonuna imza attı. Öztürk, köşe yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün adının, askeri kurs yönergelerinden çıkarıldığını iddia etti. Ancak çok geçmeden bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Sözcü gazetesinden Atatürk yalanı! SÖZCÜ GAZETESİNDEN 'ATATÜRK' YALANI!
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