Sosyal medyada Filistin ambargosu! Gazze ile ilgili paylaşımlar nasıl engelleniyor?

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, bir yandan da Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurmasına karşı sosyal medyada Filistin ambargosu uygulanıyor. Peki Gazze ile ilgili paylaşımlar nasıl engelleniyor? İşte detaylar...

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