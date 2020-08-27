Son dakika haberi... Yeni Zelanda katili Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin şehit olduğu 49 kişinin yaralandığı terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu saldırının failinin yargılandığı mahkemede tanıklık yapanlardan biri. Ataçocuğu, bu süreçte yaşadıklarını ve saldırı sırasında yaşadığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı.

Yeni Zelanda katili Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin şehit olduğu 49 kişinin yaralandığı terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu saldırının failinin yargılandığı mahkemede tanıklık yapanlardan biri. Ataçocuğu, bu süreçte yaşadıklarını ve saldırı sırasında yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

BİZİM İÇİN UZUN BİR SÜREÇTİ

Mahkeme Pazartesi günü başladı. Bugün de karar okundu toplamda 4 gün sürdü. Bizim için uzun bir süreç. Vuruluş anımızdan cezanın kararının okununcaya kadar geçen zaman bizim için acılı ve sıkıntılı bir süreç oldu ama sonunda kararı duyduğumuz zaman bizim için çok sevindirici bir haber oldu.

SON NEFESİNİ VERİNCEYE KADAR...

Layık olduğu cezaya çarptırıldı. Hiçbir şekilde tekrar özgürlüğüne kavuşamayacak. Son nefesini verinceye kadar hapishanede tutuklu kalacak.