Son dakika: Vaka artışların arttığı yerler karantina yasağı geliyor! Peki düğünler yasaklanacak mı?

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün il değerlendirme toplantılarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla il bazında 14 ayrı videokonferansta bir araya geldiğini bildirdi. Peki bu 14 ilde ne gibi tedbirler alınacak? Bölgesele karantinaların üzerinde durulduğu, düğün ve taziye ziyaretlerinin ise il il yasaklanması gündemde... Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.