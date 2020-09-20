Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 20 Eylül Pazar gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Koca ise günlük yeni vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlamasına dikkat çekti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde mesaj yayınlayan Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele, virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 20 Eylül Pazar gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Koca ise günlük yeni vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlamasına dikkat çekti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde mesaj yayınlayan Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele, virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.