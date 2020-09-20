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Son dakika: Türkiye'nin 20 Eylül gününe ait koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca vaka artış hızına dikkat çekti

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Giriş: 20.09.2020 19:41
Güncelleme:20.09.2020 19:42
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 20 Eylül Pazar gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Koca ise günlük yeni vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlamasına dikkat çekti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde mesaj yayınlayan Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele, virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 20 Eylül Pazar gününe ait günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Koca ise günlük yeni vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlamasına dikkat çekti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde mesaj yayınlayan Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1456'ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele, virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Türkiye'nin 20 Eylül gününe ait koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca vaka artış hızına dikkat çekti
Son dakika: Türkiye'nin 20 Eylül gününe ait koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca vaka artış hızına dikkat çekti
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