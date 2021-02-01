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Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbeye kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mynmar'da yapılan darbe ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mynmar'da yapılan darbe ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.