Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbeye kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mynmar'da yapılan darbe ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mynmar'da yapılan darbe ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.