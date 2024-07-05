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Son dakika | Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem sinyali | Başkan Erdoğan'dan Esed'e açık davet: Suriye'nin her zaman yanında oluruz

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 05.07.2024 14:18
Güncelleme:05.07.2024 14:19
Başkan Erdoğan Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı kapsamında dünya liderleriyle kritik temaslarda bulundu. Türkiye-Suriye ilişkinlerinin yeniden başlatılması konusunda önemli adımlar atan Başkan Erdoğan uçaktaki röportajında gazetecilere Esed ile yeniden ikili ilişkilerin başlayabileceğini söyledi. Erdoğan konuşmasında "Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi Cuma günü, Cuma namazı çıkışında zaten söylemiştim. Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Suriye'deki barışın ve birliğin sağlanması konusunda önemli bir rol oynamak istediklerin ifade ettiği açıklamasında "Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye’nin her zaman yanında oluruz. Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın." dedi.
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