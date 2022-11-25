25 Kasım 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi.
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi.