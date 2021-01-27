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Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Fahiş fiyat artışı kapsamında 495 firmaya ceza verildi

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 10:44
Güncelleme:27.01.2021 10:47
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat artışları hakkında yapılan açıklamada yüzlerce firmaya ceza kesildiği belirtildi. Bakanlık resmi duyurusunda, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat artışları hakkında yapılan açıklamada yüzlerce firmaya ceza kesildiği belirtildi. Bakanlık resmi duyurusunda, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika: Ticaret Bakanlığından flaş açıklama! Fahiş fiyat artışı kapsamında 495 firmaya ceza verildi SON DAKİKA: TİCARET BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA! FAHİŞ FİYAT ARTIŞI KAPSAMINDA 495 FİRMAYA CEZA VERİLDİ
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