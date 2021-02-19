Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.