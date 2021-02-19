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Son dakika: Terör örgütü PKK'dan Gara Harekatı itirafı! Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 09:28
Güncelleme:19.02.2021 09:34
Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Murat Karayılan saklandığı delikten çıkamıyor! Verdikleri kayıpları itiraf etti MURAT KARAYILAN SAKLANDIĞI DELİKTEN ÇIKAMIYOR! VERDİKLERİ KAYIPLARI İTİRAF ETTİ
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