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Son dakika: Terör örgütü PKK'dan Gara Harekatı itirafı! Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti
Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Eli kanlı terör örgütü PKK'da Gara şoku yaşanıyor. Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonunda aralarında sözde yöneticilerin de olduğu çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonrasında inlerine çekilen örgüt tepe kadrosundan itiraf geldi. Elebaşı Murat Karayılan saklandığı delikten daha fazla gizleyemediği kayıpları itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.