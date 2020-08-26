Son dakika: Tarihi zaferin 949. yılı kutlanıyor! Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılıyor. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bizans'ın zulmü bu fetihle sona ermiştir. Ecdadımız hiçbir dönemde fethettiği yerlere emperyalist bir anlayışla yaklaşmamıştır." dedi. Erdoğan, "Korkunun ecele faydası yok, yanlıştan uzak durun. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." diyerek Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

BİZ ECDADIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ

Akşam yemeğinde misafirlerimizle, sanatçılarımız, öğrencilerimizle bir araya geldik.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem Malazgirt Zaferi'ne, hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de gençlerimize emanet edeceğimiz bir eser olarak ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tip programları Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde her fırsatta tekrarlayacağız.

Bugün de Malazgirt Milli Parklar miting alanında sizlerle birlikteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parkımızın bitişiğindeki 120 bin dönüm alana traktörle, Sultan Alparslan'ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir siluetini kazıdı.

Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Biz ecdadımızın izinden gidiyoruz.





BİZANS'IN ZULMÜ BU FETİHLE SONA ERMİŞTİR

Günlerden Cuma'ydı. O gün tüm İslam diyarlarında Müslümanların zaferi için dua ediliyordu. Kefen niyetine beyaz bir elbise giyen Sultan Alparslan, hücumu başlattı. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Gün batarken, Türk ordusu Malazgirt'te büyük bir zafer başlatmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu büyük zaferin ardından, şehir şehir, köy köy Anadolu'nun fethi gerçekleşti.



Malazgirt Ovası'ndan başlayıp, yani buradan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız, fethettiği bu toprakları vatan edindi. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek değildir.

Fethetmek, Allah'ın emrettiği adaleti o belgede hakim kılmaktır.

Tüm milletlere, Ermeni ve Süryanilere karşı acımasız bir asimilasyon politikası uygulayan Bizans'ın zulmü bu fetih ile sona ermiştir.

MALAZGİRT ZAFERİ HESAPLARI ALTÜST ETMİŞTİR

Her zaman dediğimiz gibi asıl olan gönülleri kazanmaktır. Biz de ecdadımızın izinden giderek ülkemizi ve ayak bastığımız her yeri imar ederek, adaleti tesis ederek, hak ve hukuku hakim kılarak, gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz.

Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık. 1071'de yaşananlara baktığınızda yine bu kaidenin bir tezahürünü görüyoruz.

Malazgirt Zaferi hesapları altüst etmiştir. Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar. Milletimizi birbirine düşürmeye, devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar.

YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ VE BEDELİNİ DE ÖDERİZ

Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak, haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terk etmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz.

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.

YENİ MÜJDELERLE BU BAŞARIYI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız."