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20.12.2019

Son dakika: Şırnak'ta 'Kıran 9', Hakkari'de 'Kıran 10' başlatıldı...

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı. Şırnak'taki Kıran-9 Operasyonu'na 1260, Hakkari'deki Kıran-10 Operasyonu'na 730 jandarma, polis ve güvenlik korucusu katılıyor. İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başlatıldığını açıkladı.

KIRAN-9 CUDİ DAĞI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Bu kapsamda Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonu başlatıldı. Operasyona, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personel, 84 operasyonel tim görev aldı.

HAKKARİ'DE KIRAN-10

Hakkari'de yine aynı amaçla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı. Operasyona, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personel, 48 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

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