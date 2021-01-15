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Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 09:23
Son dakika haberi... Bitlis’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı tespit edildi. Teröristin, 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu bildirildi. Bu önemli gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevki'inde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 personelin şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayına katıldığı belirlenmiştir.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in kanı yerde kalmadığı vurgulandı.

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